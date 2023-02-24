Стало известно о переговорах России и Китая по поставкам дронов-камикадзе Der Spiegel: Россия договаривается с Китаем о поставках дронов-камикадзе

Фото: Lu Hanxin/XinHua/Global Look Press

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) CH-6, представленный на 14-й Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке

Москва ведет переговоры с китайским производителем беспилотников о покупке 100 дронов-камикадзе вопреки предостережениям США и Германии о продаже оружия России, пишет Der Spiegel. По информации газеты, дроны могут быть доставлены в РФ уже к апрелю.

По информации издания, Xian Bingo Intelligent Aviation Technology сообщил, что может создать 100 прототипов беспилотника ZT-180, способного нести боеголовку массой 35–50 кг.

Кроме того, Der Spiegel указывает, что производитель в рамках следующего этапа готов помочь создать производственную площадку для беспилотников в России, которая может конструировать до 100 дронов в месяц.

Издание отмечает, что в 2022 году Китай рассматривал возможность передачи вооружения России, в том числе, запчастей для российских истребителей Су-27. Их поставки планировалось осуществлять под видом деталей для гражданской авиации, чтобы обойти санкции.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что поставки Китаем оружия России станут красной линией для Вашингтона. Она напомнила, что госсекретарь США Энтони Блинкен ранее ясно дал понять КНР о последствиях подобных решений.

Глава МИД Китая Ван И на это ответил, что Пекин не станет мириться с давлением и угрозами Вашингтона в вопросе отношений с Москвой. Он подчеркнул, что сотрудничество России и Китая — это внутреннее дело двух независимых государств.