Der Spiegel: Германия опережает план по заполнению газохранилищ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Германия на несколько недель опережает план по заполнению газохранилищ страны, план по объемам на октябрь (85%) будет выполнен в сентябре, пишет немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на закрытую информацию от Министерства экономики страны. Отмечается, что правительство Германии обязало всех операторов постепенно заполнять подземные хранилища: к 1 октября — до 85%, к 1 ноября — до 95%.

Газохранилища заполняются быстрее, чем предписано, — приводит издание слова министра по делам экономики ФРГ, вице-канцлера страны Роберта Хабека.

Ранее издание Daily Express сообщило, что Европа серьезно опасается окончательной остановки прокачки газа по трубопроводу «Северный поток». Отмечается, что пока из-за плановых технических работ на газопроводе подача газа в европейский регион из России прекратилась на срок до 2 сентября, но если Россия перестанет поставлять газ, это будет «смертельным ударом» по европейскому региону.

Экономист Александр Михеев ранее заявил, что Европа провоцирует энергетический кризис в развивающихся странах Азии, перекупая сжиженный природный газ в попытке стать независимой от российских энергоресурсов. Он считает, что Москва стала свидетелем начала настоящей «войны» за топливо.