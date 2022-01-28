ФРГ объявила персоной нон грата сотрудника консульства РФ

Германия объявила персоной нон грата сотрудника российского консульства в Мюнхене из-за подозрений в шпионаже, сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на источник. Отмечается, что дипломат в действительности якобы являлся сотрудником российской Службы внешней разведки (СВР).

Федеральное правительство выслало из страны российского дипломата. Сотрудник консульства в Мюнхене был объявлен «нежелательной персоной», — говорится в сообщении.

По данным издания, сотрудник консульства был задержан в рамках расследования в отношении другого россиянина.

Ранее немецкая прокуратура выдвинула обвинения задержанному в 2021 году гражданину РФ по подозрению в работе на российскую разведку. Как отмечается, представители российской разведки якобы хотели узнать о степени развития европейского ракетоносителя Ariane, а также получить информацию по исследовательским разработкам россиянина Ильнура Н., который работал научным сотрудником в одном из университетов Баварии. Утверждается, что в обмен на тайную информацию подозреваемый получил €2500.