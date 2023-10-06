Депутаты Верховной рады подрались при согласовании оборонного бюджета

Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко и Николай Тищенко устроили драку во время заседания, на котором рассматривался оборонный бюджет страны, сообщает украинское издание Vesti.ua. В ходе потасовки Тищенко порвал на Гончаренко брюки.

Поводом для потасовки послужило выступление Гончаренко. Он предложил поправки об увеличении выплат военнослужащим, однако депутаты от правящей партии «Слуги народа» его не поддержали. Критикуя их, парламентарий заявил, что «в Киеве тепло и уютно, у Тищенко кол-центрики с наркоторговцами».

Тищенко назвал Гончаренко петухом и попытался забрать у него микрофон. Депутаты обменялись нецензурными оскорблениями, а затем дело дошло до драки. Позднее Гончаренко в своем Telegram-канале опубликовал фото разорванных штанов, отметив, что они обошлись ему в 40 гривен. Он также уточнил, что штаны были разорваны «в области дупы» (ягодицы. — NEWS.ru), но не зубами.

Ранее сообщалось, что Гончаренко заявил о критическом положении ВСУ и потребовал встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским для решения сложившихся проблем. По словам депутата, с выплатами в армии «полный бардак». Кроме того, нет изменений в приказе о мобилизации срочников и «по демобилизации тоже тихо».