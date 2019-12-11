https://static.news.ru/photo/236b0ad8-1c09-11ea-90e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутаты Верховной рады устроили драку во время рассмотрения законопроекта об открытии рынка сельхозземли с октября 2020 года.

Инцидент произошёл на заседании аграрного комитета. Депутат от президентской фракции «Слуга народа» Ирина Верещук рассказала, что избранный по одномандатному округу депутат, выступающий против рынка земли, призывал снять законопроект с рассмотрения, выкрикивал оскорбления, а потом пустил в ход кулаки.

Партия «Слуга народа» считает, что эта драка была сознательной провокацией. Рассмотрение проекта продолжится в четверг, сообщает ТАСС.

В ноябре в первом чтении в Верховной раде был принят законопроект, который с 1 января 2024 года предоставит право иностранцам и юрлицам, созданным вне Украины, покупать земли сельхозназначения.

Как писал NEWS.ru, сопредседатель фракции Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович высказал мнение, что военные действия в Донбассе и принятие закона о рынке земли приведут к гибели Украины.