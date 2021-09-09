Депутаты Рады устроили потасовку из-за оскорблений в адрес президента

Между депутатами Верховной рады Украины произошла потасовка из-за оскорблений в адрес президента страны Владимира Зеленского. Один из парламентариев обвинил главу государства в срыве операции по задержанию 33 россиян в Белоруссии в 2020 году, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами. Об этом сообщает РИА Новости.

Нелестное высказывание в адрес Зеленского, а также главы его офиса Андрея Ермака, позволил себе Гео Лерос, которого ранее исключили из пропрезидентской партии «Слуга народа».

Нас, украинцев, интересует, кто из этой парочки — господин Зеленский или его секретарша Ермак — слил эту спецоперацию. Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на должности, но вы превращаете эту страну в мафию, — сказал депутат.

После этого однопартиец Леоса Николай Тищенко вырвал у него микрофон и вытолкнул с трибуны. Он удерживал Леоса, не давая ему продолжать выступление до тех пор, пока за того не вступились другие депутаты.

Получив вновь доступ к микрофону, Лерос заявил, что Зеленский ведёт Украину «в пропасть», а его самого назвал «самым большим посмешищем страны».

В июле 2020 года власти Белоруссии объявили о задержании в Минске 33 граждан России, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами. В Кремле заявили, что речь, скорее всего, идёт о бойцах ЧВК Вагнера, которые опоздали на рейс. При этом подчёркивалось, что никаких противоправных действий они не совершали.

Некоторое время назад стало известно, что операцию по захвату россиян курировали украинские спецслужбы. Причиной провала назвали перенос срока её проведения Зеленским в связи с перемирием в Донбассе.

Ранее сообщалось, что на Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований страны открыть уголовное дело по возможной госизмене Зеленского в связи со срывом операции по задержанию вероятных бойцов ЧВК Вагнера.