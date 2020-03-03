https://static.news.ru/photo/bcfffc68-5d6c-11ea-9fc1-fa163e074e61_660.jpg Руслан Рябошапка Фото: Адміністрація Президента України/CC BY 4.0/wikimedia.org

В украинском парламенте зарегистрировано постановление о выражении недоверия генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке. Автором документа стал депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

Постановление о выражении недоверия генеральному прокурору набрало необходимое количество голосов, и я зарегистрировал его в парламенте. Выгоним его разом, так сказать, — написал политик в Facebook.

Как писал NEWS.ru, украинский институт Генпрокуратуры перестанет существовать в 2019 году, сообщил Рябошапка. В нём останется 1,5 тысячи сотрудников из 2,5 тысячи сотрудников Генпрокуратуры. До сентября следующего года им придётся пройти переаттестацию.