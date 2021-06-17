Депутаты подрались на заседании Верховной Рады

https://static.news.ru/photo/f6c67ff8-cf53-11eb-89f3-96000091f725_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Верховной Раде Украины в четверг, 17 июня, произошла потасовка между депутатами пропрезидентской партии «Слуга народа» и «Оппозиционной платформы — За жизнь». Об этом сообщает РИА Новости.

Потасовка возникла во время рассмотрения поправок к законопроекту о реформе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Депутат от партии власти, глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев во время выступления затронул вопросы преодоления экономических трудностей на Украине. Он рассказал, когда в стране закончится «эпоха бедности».

А закончится она тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию («Оппозиционная платформа — За жизнь» — Прим. News.ru) , совокупное состояние которой сопоставимо с годовым бюджетом Украины, и расстреляет, — заявил он.

После этих слов к трибуне подошли представители фракции «Оппозиционной платформы», к которым обращался глава комитета, и началась потасовка.

Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что серьёзным ударом по Украине станет завершение строительства газопровода «Северный поток — 2». По мнению депутата, Киев не смог обезопасить себя, вместо этого просто регулярно твердя о том, что «газопровод не будет построен».