https://static.news.ru/photo/9d776550-3938-11ea-a212-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: kmu.gov.ua

Депутаты Верховной Рады от фракции «Слуга народа» обсудили между собой вызвавшую резонанс запись «прослушки» совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука, а также его возможную отставку.

Парламентарий Анатолий Драбовский написал, что лидер фракции Давид Арахамия заверил коллег, что президент Украины Владимир Зеленский «помилует» Гончарука, вероятно, имея ввиду, что члены партии «Слуга народа» не станут голосовать за отставку председателя правительства.

По данным портала strana.ua, глава комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова также обсуждала события с абонентом под именем «Гончарук Алексей», заверяя его в поддержке.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал найти и установить причастных к записи совещания премьер-министра Алексея Гончарука. Глава государства дал на это две недели. По его словам, в СМИ была информация о присутствии тех или иных должностных лиц при этом разговоре. Президент поставил задачу выяснить, действительно ли «все эти люди были участниками или нет». Глава государства призвал разработать меры, направленные на то, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.

Разговор, о котором идёт речь, произошёл 16 декабря 2019 года. На записи человек с голосом, похожим на голос премьера Украины, называет «примитивным» понимание экономики Зеленским и указывает на то, что у него «туман в голове». Кроме того, он рассказывает собеседникам, что нужно объяснять президенту, поскольку сам он не очень хорошо разбирается в экономике.

После скандала премьер-министр Украины подал в отставку.