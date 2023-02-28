Депутаты бундестага заговорили о возврате части военной помощи Украине

Фото: МО Украины

Депутаты бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) заговорили о возвращении части военной помощи Украине, которая не была учтена в официальных расчетах общей суммы поставок. В обращении к правительству ФРГ они отметили, что фактическая стоимость военной техники, поставленной Киеву, оказалась выше согласованной. Парламентарии задались вопросом, вернет ли Украина средства за эти поставки, передает Lenta.ru.

Были ли средства <...> возвращены Украиной или же они должны быть возвращены в дальнейшем? Если да, то в каком размере предоставленные финансовые средства уже были возвращены или к какому сроку они должны быть возвращены, и какие конкретные условия погашения согласованы в каждом конкретном случае? — депутаты АдГ.

Депутаты уточнили, что согласованная сумма стоимости всего предоставленного Украине вооружения составляет более €2,557 млрд. При этом некоторые предметы помощи не были указаны в официальном перечне. Парламентарии намерены узнать от правительства ФРГ, что было предоставлено Киеву неофициально, какова была стоимость этих поставок и собирается ли украинская сторона в будущем заплатить за них.

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре ранее заявил, что власти ФРГ замалчивают вызванные конфликтом на Украине расходы. Он привел цифры, которые смог разузнать, и призвал тратить деньги на образование, а не на оружие. Котре заявил, что правительство его страны обманывает граждан насчет военных трат в пользу Киева.