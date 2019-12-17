https://static.news.ru/photo/01118042-20c9-11ea-a657-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о выделении Иордании макрофинансовой помощи в размере €500 млн. Евросоюз взял на себя обязательство оказывать финансовую помощь странам региона, пострадавшим от сирийского конфликта, уточняется в резолюции.

Власти Иордании обратились к Брюсселю с просьбой о выделении им €500 млн из фондов ЕС для сохранения макроэкономической стабильности страны и проведения реформ, согласно документу, опубликованному Еврокомиссией в сентябре 2019 года.

Из-за военных действий в Сирии была нарушена торговля Иордании, стране также пришлось принять более миллиона беженцев, добавили в документе, представленном Еврокомиссией.

За принятие резолюции проголосовали 654 депутата, против — 28, 11 воздержались.

Ранее NEWS.ru писал о том, что председатель Европарламента Давид Сассоли призвал приостановить переговоры с Турцией о членстве в Евросоюзе из-за военной операции Анкары в Сирии.