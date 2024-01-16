Депутаты Европарламента переругались из-за Украины Депутаты ЕП устроили перепалку при обсуждении вопроса о помощи Украине

Фото: Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

Натали Луазо (в центре)

Депутаты Европарламента устроили словесную перепалку с оскорблениями в ходе обсуждения вопроса о поддержке Украины, передает РИА Новости. Одни высказывались за дальнейшие поставки оружия Киеву, другие настаивали на мирном урегулировании конфликта, считая его продолжение бессмысленным.

Так, глава подкомитета ЕП по обороне Натали Луазо призвала ускорить и нарастить поставки ракет ВСУ. Она также предложила запустить общеевропейский займ на помощь Украине и тем самым обойти вето Венгрии на увеличение поддержки Киева.

Евродепутат из Словакии Мирослав Радаковский, в свою очередь, заявил, что ЕС не должен разжигать конфликт еще больше. Необходимо способствовать мирному разрешению ситуации. По его мнению, Украина не может выиграть противостояние с Россией, поэтому поставки ВСУ следует прекратить. Депутат добавил, что в конфликте на Украине заинтересованы США, а ЕС стал пешкой в игре, которую ведет Вашингтон. Он подчеркнул, что необходимо начинать переговоры о мире, не спрашивая об этом США.

Когда Радаковскому возразили часть депутатов, он посоветовал им «заткнуться». После этого его и других парламентариев, высказывавшихся за мирное урегулирование на Украине, обвинили в пророссийской позиции.

Ранее евродепутат Мик Уоллес заявил, что конфликт на Украине продолжается из-за нежелания США его прекращать. Он также отметил, что политики Евросоюза должны ответить за разжигание конфликта на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации.