https://static.news.ru/photo/823468d6-5983-11ea-9433-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

Восемь депутатов Бундестага от фракции Левой партии обратились в Федеральную прокуратуру Германии с жалобой на канцлера ФРГ Ангелу Меркель и её кабмин в связи с ликвидацией армией США командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани.

По мнению парламентариев, операция Белого дома в Багдаде прошла с использованием авиабазы США Рамштайн в регионе Рейнланд — Пфальц на юго-западе ФРГ, передаёт агентство DPA. Политики считают, что в отношении Меркель и правительства страны можно возбудить дело о «пособничестве убийству путём бездействия».

Сулеймани погиб в начале января 2020 года в результате спецоперации, которую Вашингтон провёл по приказу президента США Дональда Трампа. Тегеран ответил на это ракетным ударом по базам США в Ираке, в результате чего пострадали свыше 100 военнослужащих.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат иранского парламента Ахмад Хамзе назвал ликвидацию Сулеймани чудовищным преступлением и пообещал награду за убийство Трампа. Голову американского лидера он оценил в $3 млн. Власти Исламской Республики хотят, чтобы уголовное дело об убийстве генерала рассматривалось на международном уровне. Об этом заявил генпрокурор страны Ибрагим Раиси.