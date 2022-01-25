Депутатов Верховной рады эвакуировали из-за угрозы прорыва протестующих

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На Украине депутатов Верховной рады пришлось эвакуировать из-за угрозы прорыва в здание парламента протестующих предпринимателей. Большинство слуг народа покинули место работы через подвал, сообщает УНИАН.

Здание Рады оцеплено несколькими сотнями силовиками и окружено временной металлической оградой. Двери закрыты на ключ, чтобы исключить проникновение протестующих.

Одну такую попытку некоторое время назад участники акции сделали , но прорваться в здание парламента не смогли. Полицейским удалось их оттеснить. В результате стычек есть пострадавшие с обеих сторон.

По предварительным данным, силовики задержали порядка 20-25 митингующих. При этом в полицейский автобус сажали только мужчин, женщин отпускали.

Протесты предпринимателей проходят на Украине с ноября 2020 года. Первоначально они выступали против коронавирусных ограничений, а затем стали требовать отмены некоторых законодательных актов налоговой сферы. В частности, они призывают депутатов Рады проголосовать за законопроект, который предусматривает отмену обязательного введения кассовых аппаратов.

Ранее сообщалось, что одна из таких акций прошла у здания офиса президента Украины. Досмотр протестующих, устроенный полицией, спровоцировал столкновения. Для разгона демонстрантов силовики применили слезоточивый газ.