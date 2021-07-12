Депутата Рады проверят на причастность к имитации покушения на самого себя

Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос в 2020 году мог имитировать нападение на самого себя. Об этом Госбюро расследований (ГБР) проинформировало офис генерального прокурора страны, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению на сайте Госбюро, 13 сентября 2021 года в одном из Telegram-каналов было опубликовано видео под названием «Появились новые подробности поджога Mercedes Benz Лероса».

На видео зафиксировано лицо, внешне похожее на народного депутата Гео Лероса, которое за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для совершения уголовного преступления, а именно — имитации нападения на себя лично для создания иллюзии угроз якобы за политическую деятельность и с целью дискредитации органов государственной власти, — говорится в сообщении.

Как поясняют правоохранители, на видеокадрах человек, похожий на Лероса, обсуждает с собеседниками план использования ситуации как инфоповода для будущих публичных выступлений.

Если информация об имитации нападения подтвердится, политика могут привлечь к уголовной ответственности. Его действия могут быть квалифицированы по статьям о подготовке к преступлению и введении в заблуждение суда или иного уполномоченного органа УК Украины.

О возможном поджоге своего автомобиля депутат Верховной рады Украины Гео Лерос заявил в августе 2020 года. Он связал произошедшее со своей политической деятельностью. Полиция возбудила уголовное дело.

Позже Лерос был исключён из фракции «Слуга народа». Его адвокаты инициировали допрос по делу о поджоге автомобиля депутата той же фракции Николая Тищенко. Кроме того, юристы требовали вызвать на допрос президента Украины Владимира Зеленского, а также действующего и бывшего глав офиса президента Андрея Ермака и Андрея Богдана.

Ранее сообщалось, что между депутатами Верховной рады Украины произошла потасовка из-за оскорблений в адрес президента страны Владимира Зеленского. Один из парламентариев обвинил главу государства в срыве операции по задержанию 33 россиян в Белоруссии в 2020 году, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.