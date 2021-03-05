Депутата на Украине исключили из фракции за выступление на русском языке

https://static.news.ru/photo/9135da5a-7d8f-11eb-b8d1-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Дорошенко/facebook.com

Украинского депутата Харьковского областного совета Александра Дорошенко исключили из фракции «Европейская солидарность». Причиной стало выступление парламентария на русском языке.

Представители пресс-службы партии заявили, что Дорошенко в процессе выступления говорил «на языке агрессора». К тому же он игнорировал замечания своих коллег, за что и был исключён из фракции.

Сам парламентарий позднее извинился перед обществом за своё поведение. По словам Дорошенко, он разволновался, ввиду чего донести свою мысль на украинском языке не получилось.

Буду откровенен: я, как и подавляющее большинство харьковчан, русскоязычный по жизни. Я понимаю, это никоим образом не оправдывает этот инцидент. Скорее наоборот. В качестве депутатов надо показывать пример использования и популяризации государственного языка, сначала в Харькове. В качестве депутата продолжу работу по расширению украинского пространства в Слобожанской области, — написал украинец в Facebook.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят в стране в 2019 году. В стране должна действовать специальная «языковая комиссия», а также введена должность по защите языка. Чиновники должны сдавать экзамены на знание украинского языка, в случае нарушения норм закона положен штраф. С 16 января 2021 года использование украинского языка в сфере обслуживания стало обязательным.

Как ранее передавал NEWS.ru, на заседании Днепропетровского областного совета один из депутатов решил сказать «пару слов на восточноукраинском». Так местный парламентарий по-своему обозначил русский язык.