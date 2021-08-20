Депутат: Зеленский устроил «Крымскую платформу» ради своей квартиры в Крыму

Проведение саммита «Крымская платформа» в Киеве связано с недвижимостью президента Украины Владимира Зеленского на полуострове. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Зеленский создал формат «Крымская платформа» потому, что за квартиру свою в Крыму переживает! Зло берёт: квартира в Крыму есть, квартплату исправно платит русским, а отдохнуть и пожить в ней с семьёй нормально не может, — написал Кива.

Парламентарий полагает, что западные лидеры разгадали мотивацию украинского лидера и решили не ехать на саммит, который Кива называет «сборищем». Максимум, что они сделали, — оставили свои подписи «под сомнительными документами», дабы не нести репутационные риски.

Что касается квартиры Зеленского, то Кива пишет, что она у него «и правда удачная» и расположена в хорошем месте.

Срок президентства скоро закончится, а квартира в Крыму останется, нужно только ещё чуть-чуть потерпеть и голову людям немного ещё подурить, — резюмировал депутат.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксёнов похвалил Зеленского за то что он вовремя платит за квартиру, оставшуюся в Крыму: шесть тысяч рублей ежемесячно.

В ходе предвыборной президентской кампании 2019 года пресс-служба Зеленского сообщала о наличии в собственности у его супруги Елены квартиры в Крыму, которую она купила в 2013 году. Отмечалось, что после покупки были выплачены все необходимые налоги и сборы, недвижимость официально задекларирована за Зеленским. Квартира находится в посёлке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.