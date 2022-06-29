Депутат заявил, что НАТО заигрывает с Украиной и «водит ее за нос» Депутат Новичков заявил, что НАТО заигрывает с Украиной и «водит ее за нос»

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Своими мнимыми обещаниями о вступлении в НАТО организация заигрывает с Украиной и держит страну на коротком поводке, чтобы иметь рычаги давления на Киев, считает депутат Госдумы Николай Новичков. В комментарии для «360» он заявил, что единственной страной, которая может обеспечить Украине безопасность, является Россия.

Другое дело, что все время НАТО с Украиной заигрывает и будет продолжать. Ей важно держать Украину на коротком поводке, чтобы она оставалась в зоне влияния этой организации. Поэтому нам в данном случае стоит только посочувствовать братскому украинскому народу, который водят за нос, — подчеркнул Новичков.

По его мнению, ни о каком членстве Украины в НАТО и гарантиях безопасности страны и речи не идет. Депутат напомнил: всем доподлинно известно, что в Альянс нельзя принять страну, на территории которой находятся вооруженные силы другого государства. Новичков предположил, что киевский режим и дальше будет «строить из себя обиженных» и «ныть, что их обманули».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал у НАТО больше денег и увеличения поставок оружия. В ходе саммита Альянса, проходящего в Мадриде, политик указал, что Киеву требуется $5 млрд ежемесячно.