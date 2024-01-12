Депутат высказался о гарантиях безопасности Великобритании для Украины Депутат Чепа: Великобритания предоставит Киеву только политические гарантии

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Алексей Чепа

Великобритания сможет предоставить Украине только политические гарантии, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с Lenta.ru парламентарий подчеркнул, что эти гарантии не подразумевают вмешательство Лондона в военный конфликт.

Очевидно, имеются в виду какие-то политические гарантии безопасности. Великобритания обязуется поддерживать Украину по всем политическим вопросам и оказывать возможную помощь. Я думаю, это больше декларативный документ, которым Лондон пытается поддержать проведение этой конфронтации, — отметил депутат.

Чепа уточнил, что Великобритания принимала участие в развязывании конфликта. В связи с этим Лондон предпринимает активные шаги к тому, чтобы противостояние продолжалось. По словам парламентария, Британия активно поддерживает решение президента Украины Владимира Зеленского избегать мирных переговоров.

Ранее стало известно, что Украина и Великобритания заключат двусторонний договор в области безопасности. Подписание соглашения состоится во время визита премьер-министра Риши Сунака в Киев. Договор также предусматривает быструю и долгосрочную помощь Украине в области обороны.