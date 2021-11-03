Депутат Рады обвинил РФ в блокировании поставок угля Украине из Казахстана

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус завил, что Россия заблокировала в ноябре поставки угля на Украину из Казахстана. Блокировка происходит на уровне РЖД. Об этом парламентарий написал в своём Telegram-канале.

Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана, шедшего на Украину. Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы. Техническая блокировка происходит на уровне РЖД, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углём через РФ, — написал депутат.

Он уточнил, что ограничение наложено только на энергетический уголь и не касается поставок коксующегося угля.

Герус также сообщил, что Россия ограничила поставки сжиженного газа на Украину в ноябре. Но это, по его мнению, не должно существенно повлиять на украинский рынок.

С 1 ноября РФ прекратила экспорт энергетического угля на Украину. В российском Минэкономразвития это решение объяснили растущим внутренним спросом в осенне-зимний период. При этом, по данным Минэнерго, Россия располагает запасами угля, которых при существующем уровне добычи хватит более чем на 300 лет.