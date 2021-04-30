Депутат Верховной рады заявил о «разгуле нацизма» при власти Зеленского

https://static.news.ru/photo/fc420b6c-0612-4c2b-9fd1-a59a2612fb35_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский допустил разгул нацизма в стране. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Его выступление опубликовано на сайте партии.

В своей речи Кива, в частности, рассказал о знакомом сотруднике национальной политики, чьё руководство, симпатизируя ультраправым организациям, выгоняет с работы его отца. По мнению депутата, «разгул нацизма» в стране происходит исключительно с позволения действующих властей, которые не принимают никаких мер, чтобы урезонить радикалов.

Безнаказанным является зигование на центральной улице нашей столицы. И мне сразу вспоминается фотография, где президент Зеленский стоит на коленях перед могилой своего деда, но тут же он допускает эти действия нацистов в Киеве. Сегодня власть потакает фашистам, — говорит Кива.

Депутат убеждён, что страна в настоящее время «докатила до дна». Нацизмом пропитана и власть, и правоохранительные структуры.

И наша задача сегодня — очистить нашу землю, как когда-то очистили её от этой грязи наши деды. Потому что по-другому у нашей страны не будет будущего! — заявляет депутат.

Марш сторонников нацистов прошёл в центре Киева 29 апреля. Он был организован в честь дня дивизии СС «Галичина», символика указанного военного подразделения в прошлом году была признана судом нацистской. В мероприятии участвовали около 100 жителей Киева, которые прошлись от Арсенальной улицы до площади Независимости. Полиция частично перекрыла движение транспорта в центре города, видимо, чтобы сторонникам нацистов было удобнее.

Офис президента Украины Владимира Зеленского осудил скандальное мероприятие. Также в украинской администрации призвали полицию разобраться с произошедшим.