https://static.news.ru/photo/16314f4c-3934-11ea-a130-fa163e074e61_660.jpg Богдан Яременко (слева) Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Верховная рада уволила с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества члена фракции «Слуга народа» Богдана Яременко. Осенью прошлого года нардеп оказался в центре секс-скандала из-за переписки с девушкой в онлайн-сети знакомств во время работы в сессионном зале парламента.

Несмотря на то что депутат женат и является отцом, он тогда, не особо смущаясь публичного места, в ходе переписки пытался договориться с незнакомкой о сексуальных услугах за деньги.

При этом Яременко называл произошедшее осознанной провокацией для прессы.

За смещение нардепа с должности проголосовали 317 парламентариев при минимально необходимых 226. При этом его решили оставить в составе комитета, передаёт ТАСС.

Заявление об уходе с должности Яременко на волне скандала написал самостоятельно.

Новым главой комитета по внешней политике стал другой представитель «Слуги народа» — Александр Мережко. Ранее он работал в комитете по вопросам правовой политики.

Ранее NEWS.ru писал, что вся эта ситуация очень разозлила президента Украины Владимира Зеленского. Несмотря на это, во фракции Яременко назвали сильным политиком.