Верховная рада уволила с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества члена фракции «Слуга народа» Богдана Яременко. Осенью прошлого года нардеп оказался в центре секс-скандала из-за переписки с девушкой в онлайн-сети знакомств во время работы в сессионном зале парламента.
Несмотря на то что депутат женат и является отцом, он тогда, не особо смущаясь публичного места, в ходе переписки пытался договориться с незнакомкой о сексуальных услугах за деньги.
При этом Яременко называл произошедшее осознанной провокацией для прессы.
За смещение нардепа с должности проголосовали 317 парламентариев при минимально необходимых 226. При этом его решили оставить в составе комитета,
Заявление об уходе с должности Яременко на волне скандала написал самостоятельно.
Новым главой комитета по внешней политике стал другой представитель «Слуги народа» — Александр Мережко. Ранее он работал в комитете по вопросам правовой политики.
Ранее NEWS.ru писал, что вся эта ситуация очень разозлила президента Украины Владимира Зеленского. Несмотря на это, во фракции Яременко назвали сильным политиком.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен