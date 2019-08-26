https://static.news.ru/photo/e05c8972-c82c-11e9-b085-fa163e074e61_660.jpg Анна Хопко Фото: facebook.com/hanna.hopko

Киевская Русь имеет возможность развалить Московию. Такое мнение выразила глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко, выразившая желание посетить Москву.

Я мечтаю посетить Москву — Красную Площадь — и принять участие в открытии памятников жертв сталинского голодомора и путинского режима. Верю, что Ленина наконец-то похоронят и сметут, по примеру декоммунизации Украины, памятники Сталину, — написала Гопко в Facebook .

Парламентарий напомнила, что во время событий августа 1991 года на одном из танков в центре Москвы был флаг Украины.

Киевская Русь имеет [возможность] развалить Московию как тюрьму народов, которую только в 1721 году переименовали в Россию. Это и есть миссия Украины — сдержать нашествие агрессора на европейскую цивилизацию, демократические ценности, — добавила Гопко.

Как писал News.ru, ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой напомнить Европе во время встречи мировых лидеров в Польше 1 сентября о сохраняющейся «российской угрозе».