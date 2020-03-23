Врачи обнаружили коронавирус у украинского депутата от партии «Слуга народа» Руслана Горбенко. Политик находится в больнице.
У него диагностировано левостороннее воспаление лёгких,
Сейчас ясно, что симптомы у Руслана проявились только 19 марта, поэтому, скорее всего, находясь 17-го на внеочередном заседании Совета, он ещё не мог заразить коллег. Круг близких контактов сейчас устанавливает аппарат Верховной рады, — отметила она.
При этом фракция не планирует прекращать свою работу, однако все народные депутаты пройдут соответствующие тесты и готовы отправиться в изоляцию.
NEWS.ru писал ранее, что МИД РФ запустил сайт для помощи застрявшим из-за коронавируса туристам. Пользователи смогут там оставить свои данные.
Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.
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