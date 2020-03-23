https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua

Врачи обнаружили коронавирус у украинского депутата от партии «Слуга народа» Руслана Горбенко. Политик находится в больнице.

У него диагностировано левостороннее воспаление лёгких, рассказала зампредседателя фракции Евгения Кравчук в Facebook. По её словам, мужчина не выезжал за пределы страны в течение последнего месяца и мог заразиться от других депутатов, у которых ранее был обнаружен COVID-19. Сейчас ведётся эпидемиологическое расследование.

Сейчас ясно, что симптомы у Руслана проявились только 19 марта, поэтому, скорее всего, находясь 17-го на внеочередном заседании Совета, он ещё не мог заразить коллег. Круг близких контактов сейчас устанавливает аппарат Верховной рады, — отметила она.

При этом фракция не планирует прекращать свою работу, однако все народные депутаты пройдут соответствующие тесты и готовы отправиться в изоляцию.

NEWS.ru писал ранее, что МИД РФ запустил сайт для помощи застрявшим из-за коронавируса туристам. Пользователи смогут там оставить свои данные.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.