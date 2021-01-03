Депутат Слуцкий оценил слова спикера парламента Эстонии о границе с РФ

https://static.news.ru/photo/20352566-4da8-11eb-a76f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о Тартуском мире и о границе с РФ. По мнению депутата, такие высказывания делают туманными перспективы ратификации пограничного договора 2014 года между РФ и Эстонией, а также создают дополнительную напряжённость в двустороннем сотрудничестве.

Спикер Рийгикогу (государственное собрание, высший представительный и законодательный орган власти в Эстонии. — NEWS.ru) второй год подряд заявляет о продолжении действия Тартуского мирного договора 1920 года. Тем самым Хенн Пыллуаас вновь наступает на те же грабли и отбрасывает ситуацию на 16 лет назад, когда после почти 11 лет переговоров удалось согласовать линию границы и подписать пограничный договор. Но именно упоминание с эстонской стороны в его преамбуле Тартуского договора вынудило тогда Россию отозвать свою подпись, а новые консультации возобновились только в 2012 году и закончились в 2014 году подписанием нового соглашения о госгранице, — цитирует политика его пресс-служба.

По его мнению, такими высказываниями Пыллуаас, вероятно, рассчитывает привлечь электорат — таким образом, слова ориентированы больше на внутреннюю аудиторию. Однако именно русофобская линия эстонских политиков тормозит процесс ратификации пограничного договора.

Как ранее писал NEWS.ru, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас напомнил РФ об условиях Тартутского мира. Согласно документу, подписанному 2 февраля 1920 года, Россия признавала независимость и неприкосновенность прибалтийской страны. По его словам, граница между государствами, установленная после одобрения сторонами договора, продолжает действовать.

Между двумя государствами до сих пор нет юридически оформленной границы. Соответствующие договоры о сухопутном и морском разграничении были подписаны в 2014 году руководителями МИД обеих стран, однако парламент Эстонии до сих пор не ратифицировал документы.