Депутат Рижской думы назвал «русофобией» снос памятника в Риге

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Депутат Рижской думы, экс-депутат сейма республики Яков Плинер жёстко раскритиковал снос памятника Освободителям Риги. По его мнению, уничтожение памятников в Латвии — это проявление русофобии, пишут «Известия».

Политик заявил, что в Латвии уже принят и принимается целый ряд дискриминационных законов, которые касаются образования, гражданства и «избавления от советского наследия».

Уже полным ходом идёт снос памятников. И как пик этого безобразия — начались работы по сносу и уничтожению памятника Освободителям в Риге. <...> Уничтожение памятников, я считаю, — русофобия, — резюмировал Плинер.

Политик добавил, что на снос мемориала было выделено €2,1 млн, хотя эти деньги можно было бы направить на социальную помощь людям. К тому же официально принято указание уничтожить 69 мемориалов до 15 ноября, но на деле речь идёт о сносе более 300 памятников-символов, под которыми не лежат останки воинов, отметил депутат.

Ранее полиция Латвии заявила о задержании 14 человек, которые хотели устроить акцию против сноса памятника Освободителям Риги. На деле, как пишут местные СМИ, было задержано порядка 40 человек. Люди пели «Катюшу» и «Тёмную ночь» и держали в руках свечи и гвоздики.