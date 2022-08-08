Депутат рассказал о нехватке воды в Донбассе после обстрела ВСУ Депутат Антонов рассказал о нехватке воды в Донбассе после обстрела ВСУ

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Жители Донецка остались без централизованного водоснабжения после обстрела ВСУ, новосибирский депутат Ростислав Антонов рассказал, что когда Россия вывозила людей из освобожденного Мариуполя, они «держались мертвой хваткой» за бутылки с водой. По его словам, которые приводит «МК в Новосибирске», ценность воды можно по-настоящему оценить, в частности, в Донбассе.

Ценность воды понимаешь в Донбассе. Когда мы вывозили людей из Мариуполя, каждый из них брал с собой хотя бы одну бутылку с водой. А то и несколько. Мёртвой хваткой держали. Уговоры, что в гуманитарном центре воды с избытком, не действовали. Они уже учёные жизнью, — отметил Антонов.

Депутат отметил, что после обстрелов украинских военных жители ДНР лишились большинства человеческих удобств. Например, некоторые из них не могут выстирать одежду привычным способом или даже сходить в туалет. Антонов считает, что «катастрофу» намеренно создают ВСУ. По его мнению, ответственные за это украинские военные должны отвечать перед трибуналом.

Ну а пока коммунальные службы под обстрелами восстанавливают разрушенную инфраструктуру и строят водоводы, людям остается ждать и беречь каждую каплю драгоценной влаги, — резюмировал политик.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что украинские артиллеристы вновь нанесли удары по Запорожской атомной электростанции, в результате которых оказалась повреждена высоковольтная линия «Каховская», обеспечивавшая подачу энергии в Запорожскую и Херсонскую области. По его словам, на АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков до 500 МВт.