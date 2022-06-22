Депутат Рады заявил об убийстве на Украине бывшего члена партии Зеленского

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Владимир Зеленский

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что в Херсонской области убит бывший член фракции «Слуга народа» Алексей Ковалев, обвиненный в сотрудничестве с военно-гражданской администрацией региона. Гончаренко не уточнил, откуда у него эта информация, но опубликовал видеозапись, на которой запечатлен автомобиль с многочисленными повреждениями.

Это исключенный из фракции «Слуга народа» депутат, который перешел на сторону России, — написал Гончаренко.

В начале июня Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении народного депутата Алексея Ковалева по обвинению в «коллаборационистской деятельности». 3 мая Ковалева исключили из фракции «Слуга народа».

Ранее сообщалось о покушении на главу подчиненного военно-гражданской администрации Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева. Стало известно, что злоумышленники взорвали его машину с помощью самодельного устройства, начиненного поражающими элементами. Сейчас Соболев находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.