Депутат Рады заявил о взрывах в Одессе Украинский депутат Гончаренко сообщил о взрывах в Одессе

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале о взрывах в Одессе. Его слова подтвердили украинские СМИ. Он утверждает, что силами ПВО было сбито три ракеты и пять беспилотных летательных аппаратов.

В Одессе взрывы. Очень громко, — написал парламентарий.

Ранее сообщалось, что утром 10 октября серия взрывов прогремела в Киеве. Мэр города Виталий Кличко заявил о повреждениях объектов критической инфраструктуры города. В МВД Украины сообщили о пяти погибших и 12 раненых. СМИ также написали о взрывах в Днепре, Тернополе, Виннице, Хмельницкой, Львовской и Житомирской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации в соцсетях указал, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога. Он также попросил жителей Украины не покидать укрытий.