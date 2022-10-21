Депутат Рады заявил, что Украина израсходовала весь годовой бюджет Депутат Рады Железняк: Украина израсходовала весь годовой бюджет за время СВО

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Украина уже израсходовала весь свой годовой бюджет, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, с 24 февраля по 15 октября было потрачено 1434,9 млрд гривен ($38,7 млрд). Из них 42,2%, или 605 млрд гривен ($16,3 млрд), составили зарплаты, 21%, или 301,4 млрд гривен ($8,1 млрд), были потрачены на соцобеспечение населения. 13% бюджета ушло на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, 6% — на медобслуживание населения, 5,7% — на обслуживание государственного долга и 5,6% — на трансферты местным бюджетам.

Только за 230 дней войны мы уже потратили больше, чем планировали в мирные времена потратить на весь год, — написал Железняк.

Ранее заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан заявил, что украинская экономика близка к полному развалу. По его словам, она находится в состоянии нокаута, несмотря на то, что в некоторых регионах еще функционирует.

По мнению эксперта, регресс начался задолго до обострения российско-украинского конфликта. Бажан подчеркнул, что 24% всего украинского экспорта и 30% импорта были связаны с Россией, тогда как сейчас эти показатели фактически достигли нуля.