Депутат Рады заявил, что Киев безвозвратно потеряет Донбасс

https://static.news.ru/photo/b29505aa-92ab-11eb-a010-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

В скором времени Украина потеряет Донбасс окончательно. Об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Его слова передаёт пресс-служба политического объединения.

Кива подчеркнул, что официальный Киев списывает все свои неудачи на конфликт на востоке страны. И властям очень удобно так поступать. Именно поэтому, сказал парламентарий, правительство Украины не станет соблюдать Минские соглашения.

По ту сторону линии разграничения с каждым днём всё меньше людей, желающих вернуться домой. Ведь они видят, как попираются права украинских граждан, нивелируются права человека. Уже никто не верит ни власти, ни в будущее, — цитирует депутата сайт партии.

По словам Кивы, на территории Донбасса вскоре не останется украинцев, которые были бы готовы отдать за страну «жизни своих детей», как это уже произошло в Крыму.

Как ранее передавал NEWS.ru, глава делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил полностью прекратить огонь на востоке Украины с 1 апреля 2021 года.

В Донбассе с 27 июля 2020-го действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия. Введён запрет ведения огня, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, инженерного оборудования позиций и использования дронов.