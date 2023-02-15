Депутат Рады Ясько бросила Саакашвили Страна.ua: депутат Рады Лиза Ясько уже год не приезжает на свидания с Саакашвили

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиза Ясько

Издание «Страна.ua» пишет, что депутат Верховной Рады Лиза Ясько более не поддерживает отношения с Михаилом Саакашвили, которому признавалась в любви. Об этом заявляют общие знакомые пары.

Ясько уже год не проведывала его в тюрьме, она даже не поддерживает связь с Саакашвили, — цитирует своего инсайдера СМИ.

По словам источника причиной разрыва отношений мог стать тот факт, что Саакашвили записал все свое имущество на мать и Ясько не сможет получить в наследство ничего из его состояния в случае смерти политика. Бывший советник президента Украины продолжает голодовку в грузинской тюрьме и жалуется на состояние здоровья.

Как сообщает приближенный политика, Ясько также ревновала Саакашвили к его подрастающей дочери от грузинской певицы Софии Нижарадзе. Девочку он публично признал своей и повесил ее фотографии в тюремной камере.

6 февраля суд в Грузии отказался освобождать Саакашвили по состоянию здоровья. Такое решение озвучил судья Георгий Аревадзе на заседании. Врачи политика считают, что вылечить бывшего президента Грузии уже практически невозможно. По их словам, в последнее время он похудел на 42 килограмма, также у него нарушены когнитивные функции и наблюдается полинейропатия. Медики заявили, что текущее лечение неэффективно и только усугубляет состояние Саакашвили — если самочувствие бывшего президента не улучшится, он может прожить несколько месяцев.