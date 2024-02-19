Депутат Рады выступил за возвращение ядерного оружия Украине Депутат Рады Гончаренко поддержал идею Зеленского вернуть ядерное оружие Украине

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Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко поддержал идею возвращения Украине ядерного оружия, несмотря на угрозу санкций. Прежде подобные намерения высказывал президент страны Владимир Зеленский.

Я поддерживаю возвращение ядерного оружия Украине. И считаю, что это наша единственная опция для выживания. Если НАТО не хочет принимать нас в Альянс. Значит, надо делать ракеты. Нам не нужна тысяча. Нам нужно 20. Будут санкции? Потерпим. Иного выхода нет, — написал депутат в личном Telegram-канале.

Россия, Украина, США и Великобритания 5 декабря 1994 года подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в рамках которого Киев получал международные гарантии безопасности в обмен на ядерное разоружение. После распада СССР Украина занимала третье место в мире по числу ядерных зарядов и средств их доставки вслед за США и Россией. В феврале 2022 года Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности допустил пересмотр обязательств по Будапештскому меморандуму.

Ранее заместитель Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что Россия в случае войны с Западом нанесет удары по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону и другим местам, давно введенным в полетные цели ядерной триады. Он подчеркнул, что Москве хватит духа пойти на такой шаг, если перед российским государством нависнет угроза исчезновения.