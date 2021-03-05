Депутат Рады во время заседания рассматривал «обнажённые» фото девушек

https://static.news.ru/photo/dcba20ea-7da7-11eb-b642-96000091f725_660.jpg Андрей Холодов Фото: sluga-narodu.com

Заместитель главы парламентского комитета Украины по вопросам финансов, депутат Верховной рады от президентской фракции «Слуга народа» Андрей Холодов на парламентском заседании рассматривал фото голых девушек на смартфоне.

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Андрей Холодов рассматривает на заседании Рады фото обнажённых девушек. И это самое безобидное из того, о чём он переписывается с бывшим вице-спикером Рады, «королём таможни» Игорем Калетником, — заявил Telegram-канал Hello Rada.

В феврале депутат от партии «Оппозиционный блок» Муса Магомедов переписывался на интимные темы с мужчиной. Об этом написал Telegram-канал «Карточный офис», в котором были опубликованы фотографии экрана смартфона политика. Он писал о знакомствах с «симпатичными аниматорами».

Ранее депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива матом высказался о проекте закона, который отменяет отказ от перевода часов на летнее и зимнее время.

Как писал NEWS.ru, депутаты Верховной рады в первом чтении одобрили правовую норму, по которой местных жителей могут начать штрафовать за сексизм в рекламе. Законопроекту нужно будет пройти ещё два чтения. Некоторое время назад украинки раскритиковали президента страны Владимира Зеленского, который назвал женщин одним из «туристических брендов» государства.