Депутат Рады Украины обвинил Запад в обмане и потребовал вернуть деньги

https://static.news.ru/photo/c240df9c-020f-11eb-93ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Украинский депутат Андрей Деркач обвинил страны Запада в выводе денег с Украины под предлогом реформ и потребовал вернуть Киеву эти средства. Парламентарий также отметил, что Европа «превратила Украину в колонию».

Как заявил Деркач в эфире украинского телевидения, это не Украина должна Западу деньги, а он Киеву. Депутат уверен, что западные страны выводили деньги из страны под предлогом проведения реформ, сообщает РИА Новости.

«Всего 13 миллиардов наших денег выведено и работает в юрисдикции США. А у нас клянчат три миллиарда у Международного валютного фонда и 600 у этого, с позволения сказать, Борреля Жозепа», — сказал депутат Рады Украины.

Он добавил, что это «нам должны, а не мы должны». Деркач уверен также, что Европе выгодно иметь Украину в её нынешнем качестве, так как Киеву отвели роль «колонии» для сбыта европейских товаров без права выбора. Именно для этого западные страны успешно добивались закрытия множества украинских предприятий, сказал Деркач.

Как сообщал NEWS.ru, бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил ранее, что ситуация в атомной энергетике Украины вызывает опасения и может привести к катастрофе. Власти недостаточно следят за атомным наследием страны, что грозит повторением Чернобыльской катастрофы, сказал он.

Отметим, что политические заявления последних дней звучат на Украине на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Так, 21 сентября Украина вышла на второе место среди стран Европы по суточному приросту жертв.