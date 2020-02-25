Четверо украинских рыбаков, которые были задержаны 15 февраля российскими силовиками в Азовском море, освобождены и вскоре вернутся на родину. Об этом сообщил депутат Верховной рады Павел Мельник.
На своей странице в Facebook парламентарий написал, что самочувствие рыбаков хорошее. Их отпустили вместе с судном, и они вернутся домой морским путём. При этом Мельник сослался на телефонный разговор одного из рыбаков с супругой.
Как ранее писал NEWS.ru, задержанные украинцы занимались незаконным промыслом камбалы-калкана. На их судне пограничники обнаружили около 300 особей и становую сеть.
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