https://static.news.ru/photo/15feca30-57e4-11ea-9190-fa163e074e61_660.jpg Павел Мельник Фото: Павло Мельник/facebook.com

Четверо украинских рыбаков, которые были задержаны 15 февраля российскими силовиками в Азовском море, освобождены и вскоре вернутся на родину. Об этом сообщил депутат Верховной рады Павел Мельник.

На своей странице в Facebook парламентарий написал, что самочувствие рыбаков хорошее. Их отпустили вместе с судном, и они вернутся домой морским путём. При этом Мельник сослался на телефонный разговор одного из рыбаков с супругой.

Как ранее писал NEWS.ru, задержанные украинцы занимались незаконным промыслом камбалы-калкана. На их судне пограничники обнаружили около 300 особей и становую сеть.