Депутат Рады сообщил о взрывах в Киеве Депутат Рады Гончаренко сообщил о взрывах в Киеве

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что в Киеве слышны звуки взрывов. Сообщение депутата появилось в Telegram вскоре после того, как в столице Украины объявили воздушную тревогу.

Взрывы в Киеве, — говорится в его сообщении.

При этом в Киевской городской военной администрации рассказали, что противовоздушная оборона столицы работает против дронов.

Ранее воздушная тревога сработала в Киевской, Житомирской и Винницкой областях Украины. На онлайн-карте Минцифры страны эти регионы отмечены красным цветом. Жителей просили пройти в укрытия.



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