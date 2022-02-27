Депутат Рады сообщил о расстрелах на улицах Киева

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива сообщил в своёмTelegram-канале, что на улицах Киева вооружённые «бойцы территориальной обороны» расстреливают людей. По его информации, жертвами стали уже десятки граждан.

Будьте осторожны! В Киеве тер.оборона расстреливает людей на улицах. Уже десятки убитых гражданских лиц. (Владимир) Зеленский всеми силами пытается увеличить количество жертв, — написал парламентарий.

Кадры стрельбы публикует Telegram-канал URA.RU.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил, что в государстве создаётся иностранный легион для добровольцев из-за рубежа. Он заявил, что все, кто хочет, могут приехать и «встать бок о бок» с украинцами. Он также напомнил, что в президентском указе от 2016 года сказано, что иностранцы могут служить в Вооружённых силах Украины (ВСУ) и силах территориальной обороны. Из иностранцев будет сформирован отдельный интернациональный легион территориальной обороны Украины.

По данным «Украинской правды», ранее добровольцы в Киеве за несколько часов получили на руки десять тысяч автоматов для защиты города. Людей с оружием отправляют патрулировать улицы украинской столицы.