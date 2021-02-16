Депутат Рады решил привиться «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/7c336bfa-7069-11eb-beb2-96000091f725_660.jpg Нестор Шуфрич Фото: Пресс-служба Нестора Шуфрича/facebook.com

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич планирует привиться российской вакциной «Спутник V» в Будапеште.

Я планирую поехать в Будапешт привиться «Спутником V». Я как советский человек, родившийся в СССР, верю именно в эту систему, систему нашей традиционной медицины, систему советской прививки, — рассказал политик в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее о намерении привиться в России «Спутником V» заявил украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий, который проживает в Европе. Он заявил, что не доверяет вакцинам других стран и ради прививки готов впервые за 12 лет приехать в Россию. Блогер высказал мнение, что Украина может закупать российскую вакцину под видом европейского средства. Для реализации такой схемы необходимо, чтобы вакцина сначала поступала в Евросоюз, а затем поставлялась на Украину. Из-за этого стоимость препарата будет дороже, что позволит украинским властям нажиться «на миллиарды».

Как писал NEWS.ru, Украина не будет использовать российскую вакцину от коронавируса. Об этом в начале января заявил заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко. По его словам, на Украине хотят использовать препараты, которые успешно прошли третью фазу испытаний. Ляшко пояснил, что, по имеющимся у него данным, третий этап испытаний препарата будет завершён в декабре 2021 года.