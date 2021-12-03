Депутат Рады призвала украинских политиков «включить мозги»

Украинским политикам следует «включить мозги» и наладить мирные отношения с Россией, поскольку это выгодно для страны. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила депутат Верховной рады Виктория Гриб. Она подчеркнула, что другие страны не захотят вступаться за Украину в случае войны с РФ.

Может быть, нам надо мозги включить и решить всё-таки, а что же выгодно именно Украине? В данном случае это мир с Россией, — сказала парламентарий.

По её мнению, только при таком условии Украина начнёт нормально развиваться, а руководство страны начнёт думать о её населении.

Депутат также задалась вопросом, согласятся ли другие страны выступить на стороне Украины в случае вооружённого конфликта с Россией и захотят ли они начинать новую мировую войну.

Да я уверена, что нет, — заявила Гриб.

Ранее сообщалось, что депутаты Рады неоднозначно отреагировали на доклад главы Минобороны Украины Алексея Резникова об угрозе «российского вторжения». Во время выступления министра парламентарии смеялись и переговаривались друг с другом.