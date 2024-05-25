Депутат Рады признала, что блогеров вынуждают поддерживать Сырского Депутат Безуглая: украинских блогеров принуждают к поддержке Сырского

Фото: Администрация Президента Украины

Александр Сырский

Правительство Украины принуждает военных блогеров к поддержке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заявила в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая. По ее словам, в стране также практикуется отправка «неугодных лиц», в том числе и блогеров, на передовую. Она отметила, что многих из них бросают на штурмы, в результате которых они нередко погибают.

Сейчас военных блогеров заставляют удалять свои аккаунты, писать посты в поддержку [командующего Объединенными силами ВСУ Юрия] Содоля и Сырского, а также по бригадам пытаются организовать «коллективные обращения», — заявила Безуглая.

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер ранее заявил, что командование ВСУ отправляет на гибель под Харьковом свои лучшие войска. По его словам, российская армия достигает сразу двух целей на данном направлении, перетягивая подразделения ВСУ с юга и создавая буферную зону. Отмечается, что украинские генералы уже отвели войска от критически важного населенного пункта — Часова Яра.

В свою очередь Сырский пытается укрепить противовоздушную оборону Украины. В разговоре с верховным главнокомандующим Объединенными силами НАТО Кристофером Каволи он также обсудил ситуацию на фронте.