Депутат Рады предложил перейти на «пацанские разборки» в отношениях с РФ

https://static.news.ru/photo/ead0bd22-3ee3-11eb-b767-fa163e074e61_660.jpg Евгений Шевченко Фото: e.shevchenko76/facebook.com

Член фракции «Слуга народа в Верховной раде Украины Евгений Шевченко предложил сопартийцам действовать в духе «пацанских разборок» в отношениях с Россией.

Комментируя российские санкции, под действие которых попал ряд членов партии, депутат заявил, что украинский парламент вообще и фракция «Слуга народа» в частности, должны «дать ответочку».

На улице пацаны, они должны сначала друг другу морду бить, а потом мириться. <...> Здесь же принцип улицы. Это пацанские разборки, только на геополитическом уровне, — пояснил политик в эфире телеканала «Наш».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое содержит перечень фамилий 849 украинских граждан, подпадающих под действие санкций РФ. Документ вступил в силу 11 декабря. По сравнению с первоначальным списком, составленным в ноябре 2018 года, количество имён в нём возросло более чем вдвое.

Как писал NEWS.ru, МИД Украины выразил протест Москве после расширения списка санкций против физлиц страны. В Киеве заявили, что осуждают эту попытку давления на депутатов и общественных деятелей Украины. Кроме того, украинская сторона оставила за собой право принять соответствующие меры реагирования.