Фото: Robert Michael/ZB/Global Look Press

Журналисты запечатлели любовную переписку депутата Верховной рады и члена партии «Слуга народа» Елены Криворучкиной, когда она сидела на заседании украинского парламента.

Депутаты рассматривали законопроект об отмене неприкосновенности высокопоставленных чиновников. Сразу после голосования парламентарий приступила к переписке с человеком, который записан в её телефоне как «Любимый».

Кнопочка зелёная, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное, — интересовался собеседник.

В ответ политик заверила его, что любит и хочет проводить дни и ночи только с ним.

Неприкосновенность сняли. Я на заседании Верховной рады, — добавила депутат.

Ранее News.ru писал, что Верховная рада проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности. Закон вступит в силу после подписания спикером Дмитрием Разумковым и президентом страны Владимиром Зеленским, а также публикации в официальной прессе.

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