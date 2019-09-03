https://static.news.ru/photo/fd548c10-995a-11e9-a30f-fa163e074e61_660.jpgФото: Robert Michael/ZB/Global Look Press
Журналисты запечатлели любовную переписку депутата Верховной рады и члена партии «Слуга народа» Елены Криворучкиной, когда она сидела на заседании украинского парламента.
Депутаты рассматривали законопроект об отмене неприкосновенности высокопоставленных чиновников. Сразу после голосования парламентарий приступила к переписке с человеком, который записан в её телефоне как «Любимый».
Ранее News.ru писал, что Верховная рада проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности. Закон вступит в силу после подписания спикером Дмитрием Разумковым и президентом страны Владимиром Зеленским, а также публикации в официальной прессе.