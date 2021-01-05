Депутат Рады опроверг «тайную вакцинацию» от коронавируса

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Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения, депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий назвал сообщения о «тайной вакцинации» от коронавирусной инфекции бредом.

Я так понимаю, некоторые владельцы СМИ впервые за много лет празднуют Новый год на Украине, скучают и развлекаются, придумывая фейки, — цитирует политика издание «Сегодня».

Радуцкий подчеркнул, что первым сделает прививку от коронавирусной инфекции, как только в стране официально появится вакцина, чтобы своим примером убедить граждан, что прививаться необходимо.

Ранее президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский написал в своём блоге, что украинские политики тайно вакцинируются, в то время как население остаётся без вакцины на неопределённый срок. Бродский утверждает, что 29 или 30 декабря на Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer, которую без растаможки пронесли через «Зал официальных делегаций», прикрываясь паспортом какого-то депутата. Якобы тайно вакцинировались премьер-министр страны Денис Шмыгаль, а также Михаил Радуцкий. Политики заплатили за вакцину 2,5 тысячи евро (220 тысяч рублей), хотя в Европе укол стоит всего 30 евро.

Как писал NEWS.ru, украинские власти не видят оснований для покупки российской вакцины от коронавирусной инфекции. Руководитель государственного предприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов заявил, что существуют более надёжные, эффективные и дешёвые препараты, чем российский «Спутник V». Так, в сегменте векторных вакцин, к которому относится российская, препараты разрабатывают 18 производителей, среди которых AstraZeneca, Johnson & Johnson и другие.