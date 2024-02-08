Депутат Рады объяснила избиение «наводчицы» военкомата ложью правительства Депутат Геращенко обвинила власти Украины во лжи после избиения «наводчицы» ТЦК

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Избиение «наводчицы» одного из территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) Украины стало результатом «лживой политики» правительства страны, заявила депутат Верховной рады от оппозиционной партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) она подчеркнула, что власти Украины и украинские СМИ создают «параллельную реальность».

Жуткая история в Космаче — это результат параллельной реальности [всеукраинского] телемарафона, розовых пони на набережной Ялты, лжи о скорой победе, стравливания общества, — заявила Геращенко.

Парламентарий также обратила внимание на голосование по законопроекту, предполагающему ужесточение мобилизации. По ее словам, на нем не выступал один из главных инициаторов проекта, президент Украины Владимир Зеленский. Геращенко выразила свое возмущение на этот счет.

Как сообщалось ранее, жители Ивано-Франковской области Украины толпой избили девушку с ребенком, приняв ее за «наводчицу» местного военкомата. Инцидент произошел в селе Космач, где толпа перекрыла дорогу машине украинки, после чего начала избивать ее и ее ребенка. Позднее участники расправы осознали, что они напали не на того человека. По данным украинской полиции, местные жители руководствовались ложной информацией, которую распространяли в соцсетях.