После смены командования Вооруженными силами Украины в войсках ничего не поменялось, написала в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По ее словам, действующая в армии генеральская фракция лишает войска шансов на перемены и победу.
Что ж, (Александр — NEWS.ru) Сырский, главнокомандующий ВС Украины, не отреагировал на мои непубличные обращения и в очередной раз проигнорировал критические проблемы. Я честно пыталась работать с ним несколько месяцев, страдая от увиденного все больше, — заявила Безуглая.
По ее словам, при Сырском войска, также, как и при предыдущем главкоме Валерии Залужном, страдают от сокрытия правды, разрыва подразделений, ручного контроля, а также выжигания любой конкуренции. Кроме того, назначение Анатолия Багрилевича начальником генштаба раздуло бюрократию вдвое, а командующий сухопутными войсками Александр Павлюк лишь занимается имитацией бурной деятельности, практически не проводя подготовку людей перед отправкой на фронт, считает парламентарий.
Генеральская фракция, которая прямо сейчас уничтожает шансы на перемены и победу Что делать? Добиваться, чтобы эти все касты ушли и уже никогда не принимали ключевые решения. Вырвать из их лапок ВСУ. Дальше только новое поколение, — отметила она.
Ранее Марьяна Безуглая обвинила подчиненных Сырского в обрушении обороны ВСУ на разных участках. По ее словам, главнокомандующий украинскими войсками поставил руководить фронтом генерала Юрия Содоля, чьи бойцы «завалили оборону» Харьковской области и «пропустили прорыв» Очеретино.