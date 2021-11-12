Депутат Рады обнаружила цитату Гитлера в учебнике для украинских вузов

В украинских вузах используется учебное пособие, автор которого ссылается на Адольфа Гитлера. Об этом написала депутат Верховной рады и преподаватель Инна Совсун на своей странице в социальной сети Facebook.

Пособие «Деловая карьера» разразилось в соцсетях сексизмом и мизогинией, которая в одном случае обосновывается цитатой Гитлepa, — сообщила Совсун.

Далее она привела отрывок из пособия, где среди уитверждений о женщинах была употреблена фраза «Недаром же Адольф Гитлер говорит», а далее приводится его цитата.

Депутат отметила. что она уже обратилась к вузам, использующим учебник «Деловая карьера» с запросом прокомментировать, насколько приемлемым они считают работ с таким пособием.

Ранее глава Крыма пожелал Украине очиститься от «нацистской нечисти».