Депутат Рады обнаружила цитату Гитлера в учебнике для украинских вузов
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
06:39, 13 ноября 2021
Фото: ukranews.com
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В украинских вузах используется учебное пособие, автор которого ссылается на Адольфа Гитлера. Об этом написала депутат Верховной рады и преподаватель Инна Совсун на своей странице в социальной сети Facebook.
Пособие «Деловая карьера» разразилось в соцсетях сексизмом и мизогинией, которая в одном случае обосновывается цитатой Гитлepa, — сообщила Совсун.
Далее она привела отрывок из пособия, где среди уитверждений о женщинах была употреблена фраза «Недаром же Адольф Гитлер говорит», а далее приводится его цитата.
Депутат отметила. что она уже обратилась к вузам, использующим учебник «Деловая карьера» с запросом прокомментировать, насколько приемлемым они считают работ с таким пособием.
Ранее глава Крыма пожелал Украине очиститься от «нацистской нечисти».