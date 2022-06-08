Депутат Рады назвал очень большими потери ВСУ под Николаевом Депутат Рады Костенко назвал очень большими потери ВСУ под Николаевом

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Солдаты вооружённых сил Украины

Депутат Верховной рады Роман Костенко признал в эфире телеканала «Украина 24», что украинские войска в Николаевской области несут очень большие потери и ничего не могут противопоставить российской артиллерии. По его словам, одной из причин этого стало отсутствие у них обещанных Соединенными Штатами РСЗО HIMARS.

Очень большие потери нам наносит дальнобойная артиллерия, до которой мы не достаем. Когда мы пытаемся где-то немного продвигаться, они включают «Ураганы», включают «Грады», — сказал депутат.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец предположил, что России надо бить на опережение, не дожидаясь поставок РСЗО M270 и HIMARS. По его словам, такая тактика не даст западному вооружению «заползти» на территорию Украины. Он также напомнил, что в арсенале у России есть масса разведывательных служб, например космическая, наземная, воздушная и морская. По его словам, когда западное вооружение попадет на территорию Украины, Москва сразу об этом узнает и примет соответствующие меры, скоординировав удары по указанным целям.