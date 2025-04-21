Депутат Рады назвал дату старта переговоров в Лондоне по Украине Депутат Рады Гончаренко: переговоры в Лондоне по Украине стартуют 22 апреля

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Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей ЕС, США и делегации Киева в Лондоне начнется 22 апреля, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, главной целью встречи является выработка единой позиции по перемирию.

Мирные консультации по ситуации на Украине начнутся в Лондоне уже завтра. Украинская делегация примет участие. Это будет продолжением консультаций, которые проходили в Париже на прошлой неделе, — написал он.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Вашингтон оказывает дипломатическое давление на Киев, подталкивая его к принятию решения по инициативе президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине. По данным издания, речь идет в том числе о признании Крыма российским и об отказе от вступления в НАТО.

Детали плана Трампа по урегулированию были озвучены на закрытых переговорах в Париже, а теперь Вашингтон ждет ответа от Киева. Решающая встреча представителей США, Украины и ЕС должна пройти в Лондоне. Если стороны найдут компромисс, предложения могут быть переданы Москве.

Как считает американист Геворг Мирзаян, Трамп вряд ли захочет ставить России ультиматумы ради урегулирования украинского конфликта. По его словам, Вашингтон заинтересован не только в завершении боевых действий на Украине, но и в нормализации отношений с Москвой.