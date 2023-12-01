Депутат Рады оскорбила Залужного из-за реакции на фото с Зеленским Депутат Рады Безуглая назвала главкома ВСУ Залужного «обиженкой»

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Валерий Залужный

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая назвала главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного «обиженкой» из-за его реакции на публикацию в Facebook (деятельность в РФ запрещена) фотографии военного совета с участием Зеленского. Она заметила, что главком поставил эмодзи с удивлением на размещенный в соцсети снимок с президентом страны, обсуждающим боевые действия с другими военачальниками в отсутствие самого Залужного.

Валерий Федорович снова в Facebook. Вы блогер? Ну реально, как «обиженка» на бывшего реагирует, — написала Безуглая на своей странице в запрещенной в РФ соцсети.

Ряд украинских и западных СМИ писали о конфликте между Зеленским и Залужным из-за того, что главком ВСУ может представлять угрозу для украинского лидера из-за нарастающей популярности среди сограждан. Так, в прессе вспомнили о заявлении Залужного про тупик на фронте и невозможность прорыва украинской армии, от которого пытался отмахнуться Зеленский. Президент Украины тогда оправдал это общей усталостью военных.

Военный корреспондент Александр Коц ранее пошутил, что Зеленского и Залужного поссорили российские агенты. Так он высмеял заявление СНБО о том, что РФ хочет дестабилизировать обстановку внутри Украины с помощью «спящих агентов». По словам журналиста, Киев пытается спихнуть все неудачи и провалы на Москву.